Propostas estão em julgamento

A próxima fase da competição é o julgamento das propostas, que ocorrerá até 20 de maio. A comissão julgadora vai analisar os trabalhos com base nas diretrizes técnicas, paisagísticas e de preservação do patrimônio histórico e cultural.

Os vencedores do concurso serão anunciados em 21 de maio de, com homologação do resultado no dia 23 de maio. Os autores das três propostas mais bem classificadas serão premiados. Ao todo, serão distribuídos R$ 40 mil em prêmios. A equipe classificada em primeiro lugar será contratada para desenvolvimento dos projetos com o valor de R$ 150 mil.