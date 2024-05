Reconhecimento ao protagonismo

As expectativas quanto ao futuro espaço de memória são altas. De acordo com o diretor da Casa de Oswaldo Cruz, Marcos José de Araújo Pinheiro, o memorial será uma resposta à demanda de servidores e de usuários da Fundação, que reconhecem o protagonismo da instituição no combate à pandemia de covid-19 e no desenvolvimento do conhecimento científico.

"O Memorial Covid-19 Fiocruz - Ciência e Saúde será local importante de reflexão de um período que marcou o mundo, sobretudo o Brasil, que teve um número altíssimo de vítimas fatais", afirmou.