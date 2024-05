Simulou próprio sequestro

Um homem que estava foragido foi preso, ontem, por policiais civis da 16ªDP (Barra da Tijuca). Elias Felix de Abreu Júnior, de 27 anos, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo por simular o próprio sequestro com o fim de obter vantagem ilícita de familiares e pessoas próximas, inclusive da própria companheira. Através da análise de dados de inteligência, os agentes descobriram que Elias estava em uma padaria na Barra da Tijuca para tentar alugar um apartamento no mesmo bairro. No interior do estabelecimento, os policiais localizaram e efetuaram a prisão dele.