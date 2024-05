Mais de 7 mil vagas no estado

O mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro oferece nesta semana mais de 7 mil oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou ontem 1.760 vagas. Os candidatos podem se inscrever pela internet ou no Ciad, na Avenida Presidente Vargas 1.977, no Centro.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 804 vagas de estágio. Para se candidatar, basta acessar o site 'mudes.org.br'.

ISBET

O Isbet está com vagas abertas para jovens aprendizes e estagiários em várias de suas unidades. Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal 'www.isbet.org.br'.

Setrab

Nessa semana estão abertas 1.526 vagas para quem busca trabalho, disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Basta procurar o posto mais próximo.