Há anos que os moradores do Bairro do Mutondo, em São Gonçalo, no Leste Fluminense, estão pedindo a construção de uma praça com brinquedos para as crianças, e também aparelhos de ginástica para quem gosta de praticar atividades físicas, principalmente para os idosos. É uma necessidade real para a comunidade. Estamos esperançosos de que nosso pedido seja atendido.