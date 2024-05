Iza anuncia que está grávida de uma menina e revela o nome

"Bem-vinda, Nala" foi a legenda que a cantora Iza, de 34 anos, usou para anunciar que está grávida de uma menina na noite desta segunda-feira, 13, um dia após o dia das mães. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora, ao lado do jogador Yuri Lima, namorado e pai da criança, descobrem e comemoram o gênero da criança de forma íntima e em casa. A criança se chamará Nala.

Iza está grávida de quatro meses do primeiro filho e anunciou a gravidez pela primeira vez no dia 12 de abril com live em seu Instagram onde selecionou músicas que conversam com o momento da vida em que está. A cantora namora o atleta do Mirassol há pouco mais de um ano. Os dois confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meio de uma publicação feita no Instagram do jogador. "Dona de mim", escreveu ele.

Desde a revelação da gravidez, Iza tem utilizado suas redes para compartilhar brincadeiras sobre os estágios da gestação, como os enjoos, em que afirmou ter se sentido muito mal com cheiros durante os três primeiros meses. "Reza a lenda que depois passa", disse.

Em entrevista ao Fantástico, a artista contou que a maternidade sempre foi um sonho e falou sobre outros momentos do início da gravidez, como quando teve um sangramento nas primeiras semanas de gestação e resolveu desmarcar a agenda para descansar. Mas a cantora também revelou que não fará pausa na carreira e pretende seguir com shows até o fim.

"Eu agora só diminui o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses", afirmou. "Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei".

Iza é uma das artistas confirmadas no Rock in Rio em setembro. Ela se apresentará no dia 20 de setembro, o Dia Delas, dedicado apenas a atrações femininas, no Palco Sunset do festival.