Parte de uma casa foi arrastada pela chuva que atingiu a cidade de Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, no domingo, 12. O imóvel, com paredes e telhado, foi levado até o Rio da Pedra, que atravessa a cidade, e só desmontou quando bateu numa pilastra de uma ponte. Vídeos mostrando a casa sendo arrastada ao longo do rio viralizaram nas redes sociais.

Segundo a prefeitura de Jacinto Machado, não havia ninguém dentro do imóvel e não houve feridos. A casa ficava no bairro Figueira, à margem do rio.

A prefeitura informou que em 48 horas, entre o meio-dia de sexta-feira, 10, e a mesma hora de domingo, a chuva foi de 256,8 milímetros no município, que tem 10.624 habitantes. Pessoas ficaram ilhadas, mas ninguém se feriu. Uma mulher de 23 anos precisou ser retirada de casa com um trator. Na segunda-feira, 13, as aulas foram suspensas.