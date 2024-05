'Viver a Vida' será reprisada pela primeira vez na TV; relembre a trama e os personagens principais

A novela 'Viver a Vida' finalmente receberá uma reprise na TV, 14 anos após sua exibição original. A novela de Manoel Carlos substituirá América, na faixa das 22h50 do canal, com reprises no dia seguinte às 13h30, a partir do dia 22 de julho. A transmissão será de segunda a sabado, com maratona dos capítulos da semana aos domingos.

A trama contou com a primeira (e única) Helena negra do autor, interpretada por Taís Araújo. A princípio, o folhetim contaria a história de Helena, uma modelo no auge de sua carreira que decide largar a profissão para se casar com Marcos (José Mayer), um homem 20 anos mais velho que ela. Entretanto, o casal principal não caiu nas graças do público, e a história de Luciana (Alinne Moraes) acabou interessando mais os telespectadores.

Logo no início da trama, Luciana acaba sofrendo um acidente que a deixa tetraplégica. Sua vida muda completamente, assim como o seu modo de pensar, o que a faz querer trocar o noivo Jorge (Mateus Solano), por seu irmão gêmeo Miguel (Mateus Solano). Esse casal conquistou o público, o que acabou tornando os personagens os grandes protagonistas da história.

O elenco ainda conta com outros grandes nomes, como Thiago Lacerda, Lilia Cabral, Rodrigo Hilbert, Paloma Bernadi, Bárbara Paz, em sua estreia na TV Globo, e as então revelações Adriana Birolli e Nanda Costa.