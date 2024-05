'Parece deboche': Narcisa é criticada após postar pedido de ajuda para o RS

Narcisa Tamborindeguy foi criticada nas redes sociais na terça-feira, 14, após postar um vídeo pedindo para que seus seguidores dessem apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

"Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Eu amo o Rio Grande do Sul! O meu coração está com vocês! Estamos juntos. Jamais os abandonaremos. Somos do mesmo sangue", escreveu na publicação.

No vídeo, a socialite carioca aparece dentro do mar, o que foi apontado como uma péssima escolha pelos internautas. Os seguidores não gostaram que Narcisa escolheu pedir ajuda para vítimas de uma tragédia envolvendo chuvas dentro do oceano.

"Não tinha ninguém para avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da água?", questionou um seguidor. "Parece deboche, desnecessário", escreveu outro.

Após as críticas, Narcisa usou seus stories para divulgar o link de uma campanha de arrecadação de doações para a população gaúcha.