Seleção pega Canadá esta noite na Liga das Nações de Volêi Feminino

Já assegurada nos Jogos de Paris, a seleção brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações Feminina (LNF) contra o Canadá, às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), no Ginásio do Maracanâzinho, no Rio de Janeiro. Além de brigar pelo título inédito, o Brasil aproveitará o torneio como preparação técnica para a Olimpíada. A LNF reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas no mundo.

Paras várias equipes, entre elas a canadense, a LNF significa a última oportunidade de classificação a Paris. Os resultados da primeira fase – 12 jogos ao longo de três semanas – contam pontos no ranking mundial, que definirá as últimas cinco vagas olímpicas do vôlei feminino.

As partidas da primeira fase ocorrerão concomitantemente no Rio de Janeiro e em Antalya (Turquia), nos seguintes períodos: de 14 a 19 de maio (1ª semana); de 28 de maio a 2 de junho) (2ª); e de 11 a 16 de junho (3ª).

Ao final da primeira fase, as oito equipes primeira colocadas avançam direto às quartas de final (jogos eliminatórios), nos dias 20 e 21 de junho,, na Tailândia. O país asiático também sediará as semifinais (22 de junho) e a decisão do título em 23 de junho.

Na segunda (13), o técnico José Roberto Guimarães divulgou a lista de relacionadas para o embate de estreia nesta terça (14): levantadores (Macris, Roberta), oposta (Kisy) , ponteiras (Ana Cristina, Gabi, JúIia Bergmann, Pri Daroit, Rosamaria, centrais (Carol, Diana, Júlia Kudiess, Luzia), e líberos (Natinha e Nyeme). Outras quatro jogadoras - Lorene e Tainara (opostas), Helena (ponteira) e Thaísa (central) - foram inscritas para a primeira semana da LNF e também poderão atuar nas próximas semanas.

O atual campeão da LNF é a Turquia. Na primeira edição do torneio, em 2017, o Brasil terminou na quarta posição e depois foi vice-campeão três vezes seguidas. Ano passado, a seleção foi eliminada nas quartas de final.

A LNF foi criada em substituição ao Grand Prix - torneio anual internacional realizado 1993 a 2017 - em que a seleção foi campeã 12 vezes. Os Estados Unidos é o maior campeão, com três títulos.

Confrontos da primeira semana da LNF 2024

TERÇA-FEIRA (14)

Bulgária x Países Baixos - 11h - Antalya (Turquia)

Itália x Polônia - 14h - Antalya (Turquia)

República Popular da China x República da Coreia - 17h30 - Rio de Janeiro

Brasil x Canadá - 21h - Rio de Janeiro

QUARTA (15)

França x Alemanha - 11h -Antalya (Turquia)

Japão x Turquia - 14h - Antalya (Turquia)

Estados Unidos x Tailândia - 17h30 - Rio de Janeiro

Sérvia x República Dominicana - 21h - Rio de Janeiro

QUINTA (16)

Alemanha x Itália - 8h - Antalya (Turquia)

Bulgária x Japão - 11h -Antalya (Turquia)

Países Baixos x Turquia - 14h - Antalya (Turquia)

Brasil x República da Coreia - 14h - Rio de Janeiro

República Popular da China x Estados Unidos - 17h30 - Rio de Janeiro

República Dominicana x Canadá - 21h - Rio de Janeiro

SEXTA (17)

Japão x Alemanha - 8h - Antalya (Turquia)

França x Polônia - 11h - Antalya (Turquia)

Itália x Bulgária - 14h - Antalya (Turquia)

Sérvia x Tailândia - 14h - Rio de Janeiro, Brasil

República Popular da China x Canadá - 17h30 - Rio de Janeiro, Brasil

Brasil x Estados Unidos - 21:00 - Rio de Janeiro

SÁBADO (16):

Polônia x Países Baixos - 8h -Antalya (Turquia)

França x Bulgária - 11h - Antalya (Turquia)

Itália x Turquia - 14h - Antalya (Turquia)

Sérvia x República Popular da China - 14h - Rio de Janeiro, Brasil

República da Coreia x República Dominicana - 17h30 - Rio de Janeiro, Brasil

Tailândia x Canadá - 21h - Rio de Janeiro, Brasil

DOMINGO (19)

Alemanha x Países Baixos - 8:00 -Antalya (Turquia)

Brasil x Sérvia - 10:00 - Rio de Janeiro, Brasil

Polônia x Japão - 11h- Antalya (Turquia)

França x Turquia - 14h - Antalya (Turquia)

República Dominicana x Estados Unidos - 14h - Rio de Janeiro, Brasil

Tailândia x República da Coreia - 17h30 - Rio de Janeiro, Brasil