Governo Lula lança portal sobre ações no RS diante de tragédia climática

O governo federal lançou nesta terça-feira, 14, o portal Unidos Pelo RS para concentrar informações, serviços e notícias sobre o apoio ao Rio Grande do Sul, impactado por fortes chuvas nas últimas semanas. A página reúne números sobre a ajuda do governo federal ao Estado gaúcho, discriminados por órgão e finalidade.

É possível consultar o investimento total da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o local, o número de hospitais de campanha, a quantidade de doações transportadas e os equipamentos e profissionais mobilizados para conter a tragédia. A ferramenta também tem orientações sobre como ajudar os atingidos com conteúdos sobre o que e como doar.

"A situação de calamidade no Rio Grande do Sul exige, além do trabalho conjunto de todo o governo, o reconhecimento à solidariedade da população brasileira", disse Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O site está hospedado na plataforma Brasil Participativo, coordenada pela pasta.

Na página, é possível acompanhar os números de mortes, pessoas e animais salvos, desalojados e pessoas em abrigos, além dos municípios afetados. Também reúne boletins informativos sobre a força-tarefa para a recuperação do Estado e de atendimento às prefeituras.

O governo informou que um dos focos é evitar a propagação de desinformação. "Com o lançamento do portal, o combate às fake news torna-se ainda mais efetivo, uma vez que a sociedade e a imprensa em geral contam agora com mais um canal oficial de informações atualizadas e precisas", diz o governo, em nota.

Entre os serviços destinados aos gaúchos, há previsões de inundação e do tempo, além do nível dos rios e acesso ao monitoramento hidrológico. Estão disponíveis ainda alertas de riscos e imagens de satélite. É possível acessar informações sobre adiantamento de Bolsa Família, FGTS-Calamidade, restituição de imposto de renda, abono salarial, seguro-desemprego, além da suspensão das parcelas do Minha Casa Minha Vida.

O site também reúne os telefones de canais de emergência oficiais, como Direitos Humanos (100), Central de Atendimento à Mulher (180), Bombeiros do Rio Grande do Sul (193) e Polícia Militar (190).