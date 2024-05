Roubo atrasou saída do Metrô

A Polícia Militar realizou, ontem, uma operação emergencial na comunidade Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio, após bandidos invadirem a subestação do metrô da região fazendo funcionários reféns. O roubo interrompeu o funcionamento de 16 estações da Linha 2 por mais de 1h20.

De acordo com a PM, o objetivo da ação era recuperar os materiais roubados, bem como localizar e prender os autores do crime. Na chegada dos agentes na comunidade, houve troca de tiros com traficantes que atuam na região e um suspeito foi preso. Uma arma foi apreendida com ele.

Segundo o MetrôRio, o roubo na subestação de energia em Colégio interrompeu o funcionamento da Linha 2 e atrasou a abertura de 16 estações em mais de 1h20. Os bandidos fugiram levando 160 metros de cabos de 22kV, ferramentas, refletores, TVs, micro-ondas e pertences pessoais dos funcionários. As estações abrem às 5h, mas só foram abertas às 6h25.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho). A perícia foi realizada no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em curso para identificar os criminosos.