Presidiário acusado de matar PM durante 'saidinha' publica vídeo nas redes sociais

Nesta segunda-feira (13), Welbert Souza Fagundes, de 25 anos, acusado de matar o sargento da Polícia Militar Roger Dias durante “saidinha” em janeiro deste ano, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece sem camisa, fumando cigarro e ouvindo música dentro da cela. O caso aconteceu no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a direção da instituição, um procedimento interno foi aberto para investigar de que maneira o detento conseguiu o celular usado na gravação. Após as imagens viralizarem, o presídio passou por revista minuciosa que encontrou o aparelho na cela junto com Welbert. Ele sofrerá sanções administrativas pela "falta grave".



O preso é apontado como responsável por disparar diversas vezes à queima roupa na cabeça do sargento Roger Dias, no bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH. Na ocasião, ele estava em liberdade por conta do benefício da saída temporária, popularmente conhecida como "saidinha". De acordo com a regra, detentos têm direito a cinco saídas por ano, cada uma delas com 7 dias.

Homem que matou sargento Roger Dias em 'saidinha' posta vídeo ouvindo pagode e fumando nas redes pic.twitter.com/0a2ds7zmFL — BHAZ (@portal_bhaz) May 14, 2024