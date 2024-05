A Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica e por unanimidade, nesta terça-feira, 14, o requerimento de urgência para a tramitação do projeto que suspende a dívida do Rio Grande do Sul.

O texto permite que o Estado postergue o pagamento da dívida com a União por três anos. Após o governo federal ter encaminhado a medida ao Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a sua votação era prioritária.

Com a aprovação da urgência, os deputados passam a analisar o mérito da matéria. A medida é descrita pelo governador Eduardo Leite (PSDB) como um avanço, mas o tucano persiste na defesa do perdão da dívida.