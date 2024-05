Ex-marido de Gisele, Tom Brady diz que piadas em 'Roast' afetaram seus filhos

Após participar de umna Netflix, Tom Brady disse que não se inscreveria novamente. Em entrevista ao, o atleta, ex-marido de Gisele Bündchen, admitiu que algumas piadas afetaram seus filhos. Brady foi o convidado principal do programa, cuja proposta é de "zoar" o participante. A atração, que foi ao ar na Netflix neste mês de maio, envolveu vários comediantes e piadas que focaram principalmente no divórcio de Brady com Gisele.

No programa, a comediante Nikki Glaser afirma que o único erro do atleta, ex-jogador de futebol americano, na carreira foi incentivar a ex-mulher a praticar um esporte.

"Tom Brady. Cinco vezes campeão do Super Bowl, uma carreira cheia de vitórias e touchdowns", diz ela. "A única coisa mais burra do que ter aceitado o convite para participar desse programa foi ter dito: 'Ei, amor, você deveria tentar praticar jiu-jitsu'", brincou, se referindo a Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu com quem Gisele estaria namorando atualmente.

Segundo o atleta, ele achou que a participação seria tranquila, mas ficou incomodado ao ver que afetou pessoas "com quem se importa". "Eu gostava quando as piadas eram sobre mim. Eu achei eles tão divertidos. [Mas] não gostei da maneira como elas afetaram meus filhos", admitiu Brady no podcast. "É a parte mais difícil".

"De certa forma, isso faz de você um pai melhor ao passar por isso", continuou. "Às vezes você é ingênuo. Você não sabe. Quando me inscrevi nisso adoro quando as pessoas zombam de mim". "Eu vou ser um pai melhor daqui pra frente por causa [dessa experiência]", declarou.