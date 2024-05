Prevent Senior anuncia que irá suspender a venda de planos de saúde para SP e RJ

A operadora Prevent Senior decidiu suspender, temporariamente, a venda de planos de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir do dia 31 de maio. A empresa informou, em comunicado, que a medida é necessária em razão da sobrecarga na demanda por atendimentos devido aos atuais surtos de diversas doenças.

Segundo nota oficial da Agência Nacional de Saúde (ANS), a operadora havia anunciado que suspenderia as vendas a partir do dia 10 de maio, mas, após reunião com o órgão, se comprometeu a fazer nova comunicação sobre a decisão, informando que continuaria comercializando os produtos até o dia 30 deste mês.

A agência esclareceu que, a princípio, a Prevent Senior solicitou a pausa das vendas no dia 30 de abril, o que infringiria a normativa da ANS de que as suspensões devem ser protocoladas em prazo mínimo de 30 dias.

A ANS salienta ainda que a suspensão da comercialização dos planos da Prevent Senior não afeta os atuais beneficiários da operadora. Segundo a empresa, diante do atual cenário de alta demanda por atendimentos, a medida tem a intenção de preservar a qualidade dos serviços prestados aos seus mais de 580 mil beneficiários.