Homens são presos em flagrante ao tentar vender celular roubado

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (15), dois homens, de 20 e 23 anos, na Rua Uruguaiana, no Centro. Os suspeitos foram flagrados no momento em que ofereciam um aparelho de celular por R$ 500.



De acordo com as equipes, eles tentaram fugir, mas foram detidos e levados para a 4ª DP (Av. Presidente Vargas), onde o caso foi registrado. Os suspeitos não souberam a senha para desbloquear o aparelho, que foi apreendido e entregue na delegacia.



"A ocupação e o patrulhamento 24 horas na Uruguaiana trazem, não apenas uma rua mais ordenada, limpa e um espaço mais digno aos comerciantes ambulantes, mas auxilia também na segurança pública com essas prisões. Seguiremos firmes trabalhando por uma cidade mais ordenada e segura", disse o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.