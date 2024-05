Racismo: Lutador é agredido por abraçar amiga branca

Nesta terça-feira (14), o atleta da seleção brasileira de taekwondo, Gabriel Campolina Santos, também conhecido como “Mussum”, foi agredido com uma 'voadora' na estação São Caetano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O lutador afirmou que recebeu o golpe enquanto esperava outros atletas na escada do terminal. Ele estava abraçado com uma amiga branca chamada Sabrina. "A gente estava um do lado do outro quando, do nada, eu senti a voadora. Achei que alguém tinha caído em cima da gente. Quando olhei para trás, ele começou a me bater, puxar meu cabelo", contou Gabriel. Em seguida, o lutador se defendeu com uma joelhada e um chute. "Ele virou para mim e falou que eu estava me fazendo de vítima. E disse assim: 'Você é preto e estava abraçado com uma pessoa branca'".



Antes das autoridades chegarem ao local, o agressor, identificado como Matheus Cerqueira Santana, foi linchado por pessoas que testemunharam o incidente. Ao ser levado para a delegacia, ele afirmou não possuir problemas psiquiátricos e reforçou o "estresse" como justificativa da agressão. Ele foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial e lesão corporal.

OLHEM O BIGODINHO DO RACISTA!

Lutador negro leva voadora em estação por estar abraçado com mulher branca

Gabriel Campolina, o Mussum, lutador da seleção brasileira de taekwondo foi agredido por trás ontem (14) em uma estação da CPTM, em São Caetano do Sul (SP). O motivo: ele é… pic.twitter.com/3h099s7TMt — Descharth (@Descharth) May 15, 2024