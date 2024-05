Vazamentos em Niterói

Existem dois vazamentos devido ao esgoto entupido na Rua Professor Roberto Lira, mas em números diferentes, ambos em Santo Inácio, Niterói. O primeiro, no número 22, em frente ao antigo Bar do Peixe. E o segundo na Rua Adauto Dantas, esquina com a Rua Roberto Lira, número 49, em frente ao Comércio de Maria. Tenho um comércio no local e essa situação está péssima para todos nós que passamos pela rua diariamente. É realmente preocupante ver esses vazamentos de esgoto se acumulando e causando transtornos.