Gostaria de pedir uma manutenção na passarela do BRT Fiocruz, a que fica no sentido Centro. Ela está balançando muito, a estrutura está um pouco comprometida. É tragédia anunciada. Alô, prefeitura do Rio de Janeiro, não vamos deixar que uma tragédia aconteça. Não queremos nenhum cidadão se machucando. Não podemos permitir que a negligência coloque em risco a vida das pessoas.