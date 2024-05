Já tem anos que eu tento entrar com o pedido para podar a árvore aqui na Rua Dionísio, número 274, na Penha, Zona Norte, e não deixam ou tratam como pouco caso. A árvore está quebrando a calçada, fora a sujeira que faz na rua e no quintal dos vizinhos pelo excesso de folhas que caem. Todos os dias, tenho que varrer e dá uns 4 a 6 sacos de lixos de folha. Moro com uma idosa, não tem a menor condição.