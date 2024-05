'Back to Black': o que quer dizer a música que dá nome à cinebiografia de Amy Winehouse?

A cinebiografia, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 16, empresta o título do segundo - e último - álbum de estúdio de Amy Winehouse, lançado em 2006. É nome, também, de uma das faixas do disco, e a mais popular da cantora britânica no Spotify, com quase 1 bilhão de reproduções.

Soturna e melancólica, Back to Black fala sobre o luto que acompanha o fim de um relacionamento. Amy revela um coração partido, versando sobre um homem que a abandona e volta para a ex, como se a paixão avassaladora entre deles nunca tivesse acontecido. Ela, por outro lado, fica destruída, na escuridão, presa à memória do que costumavam ser. "Nós só dissemos adeus com palavras / Eu morri umas cem vezes / Você volta para ela e eu volto para / Eu volto para nós", canta ela, em tradução livre.

A composição é autobiográfica. Não só esta faixa, como outras do álbum, foram inspiradas na fase inicial do relacionamento de Amy com Blake Fielder-Civil, que mais tarde se tornaria seu marido. Os dois se conheceram em 2005, quando ele era assistente de vídeo, e tiveram um caso enquanto ele namorava outra mulher.

Conforme revela a canção, o rompimento foi brusco, quando Fielder-Civil decidiu ficar com a então namorada em vez de assumir a relação com Amy. O documentário Amy, de 2015, mostra que ele terminou a relação por mensagem de texto, enquanto estava de férias.

O término acabou intensificando a depressão da cantora e seu vício em álcool e outras substâncias. A música também menciona o consumo de drogas, em uma das metáforas sobre o amor contidas na letra. Na vida real, Fielder-Civil, também dependente químico, admitiu ter apresentado heroína à cantora e disse se sentir um dos culpados pela morte dela.

Eles retomaram a relação um tempo depois, se casaram em 2007, e se divorciaram dois anos mais tarde, em 2009.

No videoclipe de Back to Black, os sentimentos obscuros da cantora são representados com um funeral, em que assiste ao enterro de seu próprio coração.

O filme

Em Back to Black, da cineasta Sam Taylor-Johnson, Amy Winehouse é interpretada pela atriz Marisa Abela. O filme gira em torno, justamente, do romance turbulento da cantora com Blake Fielder-Civil, vivido pelo ator Jack O'Connell. As letras de suas músicas serviram como principal fonte de material da produção.

Confira a letra de 'Back to Black' com tradução:

He left no time to regret

Ele não deixou tempo para se arrepender

Kept his dick wet

Manteve o seu pênis molhado

With his same old safe bet

Com a mesma velha aposta segura de sempre

Me and my head high

Eu e minha cabeça erguida

And my tears dry

E as minhas lágrimas secas

Get on without my guy

Sigo em frente sem o meu cara

You went back to what you knew

Você voltou para o que conhecia

So far removed

Tão distante

From all that we went through

De tudo o que passamos

And I tread a troubled track

Eu sigo um caminho perigoso

My odds are stacked

Minha sorte está contra mim

I'll go back to black

Eu voltarei para a escuridão

Refrão

We only said goodbye with words

Nós só dissemos adeus com palavras

I died a hundred times

Eu morri centenas de vezes

You go back to her

Você volta para ela

And I go back to

E eu volto para

I go back to us

Eu volto para nós

I love you much

Eu te amo muito

It's not enough

Isso não é suficiente

You love blow and I love puff

Você ama cheirar e eu amo fumar

And life is like a pipe

E a vida é como um cachimbo

And I'm a tiny penny

E sou um centavo minúsculo

Rolling up the walls inside

Rolando pelas paredes dentro dele

Refrão (x2)

We only said goodbye with words

Nós só dissemos adeus com palavras

I died a hundred times

Eu morri centenas de vezes

You go back to her

Você volta para ela

And I go back to

E eu volto para

We only said goodbye with words

Nós só dissemos adeus com palavras

I died a hundred times

Eu morri centenas de vezes

You go back to her

Você volta para ela

And I go back to

E eu volto para

I go back to

Eu volto para

Black, black

A escuridão, a escuridão