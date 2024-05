Cantora viraliza ao publicar show apenas com pai na plateia

A cantora Dayane Oliveira comoveu a web após publicar vídeo em que aparece cantando para uma plateia vazia, onde somente o pai estava lá para prestigiá-la. O show aconteceu na última sexta-feira (10), às 18h,.em São Gabriel da Palha, no Espirito Santo. "Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas meu melhor estava lá. Te amo, pai", escreveu ela na legenda da postagem. Dayane explicou que foi contratada pela prefeitura para fazer uma apresentação de meia hora na abertura das comemorações pelo aniversário de 61 anos do município.



Muitos internautas se solidarizaram com a artista. ‘É sacanagem com o cantor colocar em horário que o pessoal nem chegou ainda’, disse uma seguidora. ‘Acho muita maldade colocar os conterrâneos no início, quase sempre acontece isso', criticou outra. Assista!