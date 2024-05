Instituto Liberta lança campanha contra exploração sexual infantil

Uma ampla campanha de combate ao abuso e exploração sexual infantil será lançada no sábado, 18, pelo Instituto Liberta, organização sem fins lucrativos que defende a causa e é liderada por Luciana Temer. Conforme dado do Banco Mundial, a gravidez precoce representa uma perda de US$ 3,5 bilhões em produtividade no Brasil.

Dois vídeos com alertas a sinais de violência sexual infantil serão veiculados pela Globo, com participação da apresentadora Fátima Bernardes e da atriz Denise Fraga. Além disso, o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na avenida Paulista, será iluminado por uma projeção alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no próximo sábado.

Painéis sobre o tema também serão expostos na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, na estação Sé do metrô, a mais movimentada de São Paulo. O trailer dos vídeos com Fátima Bernardes e Denise Fraga será exibido em salas de cinema de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro de 23 de maio a 12 de junho.

"A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema que está presente em toda a sociedade brasileira, independentemente da situação econômica ou de onde se mora, seja na cidade, na praia ou no interior. Nós precisamos falar do combate a essa epidemia silenciosa no Brasil", defende a advogada Luciana Temer, militante em direitos humanos e presidente do Instituto Liberta.

A cada hora, são registrados no Brasil quatro casos de estupro de menores de 13 anos, maioria contra meninas, segundo dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "É um assunto indigesto, mas precisamos que toda a população seja conscientizada, porque só com informação é possível combater a violência sexual infantil", diz Luciana.