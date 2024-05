Vídeo: Flamenguistas são flagrados correndo na ponte Rio-Niterói

Na noite desta quarta-feira (15), viralizou na web um vídeo que mostra dois torcedores do Flamengo correndo na Ponte Rio-Niterói. De acordo com testemunhas, o carro em que eles estavam teria enguiçado e, a fim de não se atrasarem para o jogo do time rubro-negro contra o Bolívar, que começou às 21h30, no Maracanã, teriam decidido ir correndo.



De acordo com a concessionária responsável pela rodovia e seus acessos, o caso aconteceu bem no final da ponte e não houve nenhuma ocorrência de veículo parado. Além disso, os administradores reforçaram que é inteiramente proibido andar a pé na via, devido ao tráfego intenso e a falta de acostamento. O jogo, válido pela Copa da Libertadores, terminou 4x0 para o Flamengo.

