Era segurança e botava ovo azul

A rotina de Amélia era ficar na rua das 5h às 18h, interagindo com as pessoas. "Eu tinha certeza que ela ia morrer atropelada, porque ela não saía da rua, mas as pessoas respeitavam e chamavam: "Amélia, sai da rua", disse Irene. Além disso, a galinha também fazia a segurança da região, já que cacarejava alto em qualquer movimentação diferente. Ela ainda presenteava os moradores com seus ovos que tinham coloração azul.

"Eu nunca quis ter bicho porque eu sei o sofrimento que é, porque você se acostuma, depois não tem mais. Quando viajar, como vai ser? Quando fui para Portugal, ficaram três famílias tomando conta".