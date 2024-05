Areia do show da Madonna em Copacabana é vendida na internet como item raro

Produtos relacionados ao show da Madonna em Copacabana, no último dia 4, têm sido alvo de grande procura na internet. Diversos itens colecionáveis podem ser encontrados em sites internacionais, mas entre eles um chamou atenção de internautas. Um saco de areia supostamente retirada da praia carioca no dia da apresentação está sendo vendido no site eBay como item raro. O produto com 30ml custa U$ 8,99, aproximadamente R$ 46 na cotação atual do dólar.



"Este é um item colecionável exclusivo da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro. Apresenta um lindo design de areia que captura a essência da celebração. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. Cuidadosamente elaborado para detalhar os diversos aspectos do show. A areia foi do show na praia", escreveu na descrição o vendedor, que afirma negociar 'itens raros e colecionáveis'.