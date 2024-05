Os ônibus que fazem a linha Rio Bonito X Alcântara não possuem ar-condicionado, e o pior é que as janelas estão emperradas. Os passageiros enfrentam um calor insuportável dentro do ônibus durante as viagens. Outro problema é a falta de banheiros dentro dos ônibus. Em situações de engarrafamento, como na Manilha, que costuma durar quase trinta minutos, não temos onde nos aliviar.