Correios não recebem mais roupas para o RS; saiba quais produtos podem ser doados

Os Correios anunciaram que não estão mais recebendo doações de roupas para os desabrigados do Rio Grande do Sul. As agências continuam recebendo doações de outros tipos de produtos e encaminhando para os desabrigados.

"Cerca de 70% dos donativos destinados ao Rio Grande do Sul que foram entregues pela população nas nossas agências são peças de vestuário. Assim, conforme entendimento da empresa com a Defesa Civil, o recebimento de peças de vestuário nas agências dos Correios está temporariamente suspenso, já que a empresa possui estoque suficiente para entrega ao Estado gaúcho", afirma comunicado divulgado pelos Correios.

Mas, o recebimento de outros produtos doados continua, especialmente água mineral, alimentos da cesta básica, ração para pets, itens de limpeza e itens de higiene pessoal. O doador não arca com os custos do envio do produto - basta entregar a doação, que as despesas de transporte e entrega à Defesa Civil do Rio Grande do Sul são por conta da empresa.

Para facilitar a triagem das doações, os Correios recomendam que cestas básicas sejam entregues fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes. Itens de higiene pessoal devem ser entregues preferencialmente em kits, em sacos transparentes. Os itens devem ser separados por categorias e acondicionados em caixas ou sacolas que possam ser fechadas ou amarradas. Use caixas e sacolas com boa vedação, para que não haja rasgos ou furos e o produto se perca.

Até a última terça-feira, mais de 6.500 toneladas de donativos foram recebidas pelas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o País. Duas mil toneladas já haviam sido entregues aos gaúchos e o restante estava a caminho.