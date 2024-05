Zona Norte também teve ação...

Também ontem, a Polícia Militar realizou ações na Zona Norte, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Em Del Castilho, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuou nas comunidades Bandeira 2 e Rato Molhado. Na ação, os cães farejaram indícios de drogas e os agentes apreenderam uma arma, uma carregador, munições, dois artefatos explosivos de fabricação caseira e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo).

Já o 3º BPM (Méier) esteve na favela do JJ Cowsert, em Tomás Coelho, e no Morro do Dezoito, em Água Santa, onde um suspeito foi preso.