É difícil até de acreditar, a Rua João Luiz do Nascimento, no Centro de Nova Iguaçu, onde está situada a Câmara Municipal, está toda escura. Não tem iluminação pública nenhuma. Se a própria rua onde funciona o poder legislativo, onde ficam os vereadores, representantes do povo de Nova Iguaçu, a situação está assim, não precisa nem perguntar como está o resto cidade.