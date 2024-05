Gostaria de saber quando a Prefeitura do Rio de Janeiro vai terminar realmente a estação do BRT Transbrasil Vigário Geral, pois está sem bancos e a estação expressa está inacabada e sem funcionar. De que adianta fazer e não acabar, isso prejudica a população, não podemos usar a via expressa. A população depende dessas infraestruturas para seu deslocamento diário.