As ruas nas imediações do Maracanã em dias de jogos estão um caos para os moradores. Barracas vendendo comidas e bebidas, concentração de torcedores com músicas altas, parece um Carnaval! Essas ruas estão sendo fechadas e os moradores acusados. É um desrespeito! Nós temos direito a uma vida tranquila e segura em casa, independentemente de eventos esportivos.