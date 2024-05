Clipe da Anitta gera debate sobre intolerância religiosa

A cantora Anitta lançou, no último dia 14, o clipe da música 'Aceita', onde celebra sua fé e conexão com o Candomblé, religião de matriz africana. No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma onda de intolerância religiosa.

Desde o anúncio do projeto, Anitta tem compartilhado fotos e vídeos mostrando sua relação com o Candomblé, revelando sua iniciação na religião e participação ativa no terreiro. No entanto, em menos de duas horas após a divulgação das primeiras imagens, a cantora perdeu mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais, enquanto recebia uma enxurrada de comentários preconceituosos e mensagens de ódio.

O lançamento do clipe gerou um interesse pelo termo 'candomblé', que disparou nas buscas do Google, tornando-se o 15º assunto mais buscado no dia 14. O enfrentamento fomentou um debate mais amplo sobre o tema, onde casos de intolerância têm sido cada vez mais frequentes.

No dia 1º deste mês, um terreiro de umbanda foi denunciado pelo "barulho" no momento em que acontecia um ritual religioso no Templo a Caminho da Paz, na Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado para a Decradi.

Para o babalaô Ivanir dos Santos, a intolerância tem a ver com ódio: "Em um momento como esse, temos que nos solidarizar, combater essas atitudes e continuar o diálogo com aqueles que querem dialogar. Quem quer dialogar, vai dialogar", afirmou.