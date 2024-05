Descoberta através de um amigo

A família relatou que soube da morte do PM por meio de um amigo, que procurou Simone e enviou um vídeo que circula nas redes sociais. As imagens mostram o rapaz já caído no chão após ser baleado.

"Não sei nem te falar como eu estou, nem a mãe, esposa, familiares, amigos. É muito triste. Até agora eu ainda espero olhar [o corpo] e ver que não é ele, que não morreu", desabafou Orlando Rocha, primo de Lucas.

E completou: "Ele era um rapaz que vivia sorrindo, não brigava com ninguém, pagou por conta de uma pessoa destemperada", lastimou.