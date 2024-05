Familiares do policial militar Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio, na manhã de ontem, para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. O cabo foi assassinado na noite desta sexta-feira no bairro Encantado, na Zona Norte do Rio, após uma briga de trânsito.

"A minha vida foi embora, não tenho mais vida. Eu peço a Deus que me leve para encontrar com ele. Eu vi meu filho no chão, covardemente morto", disse, em meio às lágrimas, Simone de Aguiar Rocha.

Sob forte emoção, a mãe do PM também relembrou que ele faria aniversário no próximo final de semana e, agora, passou a não ter mais sentido. "Meu filho ia fazer 39 anos sábado que vem e não tem mais vida", lamentou.

Era 'bom em tudo'

Em seu relato, ela conta que Lucas era conhecido por ser bom para todos. "Meu filho era bom pai, bom filho, bom marido, bom primo, bom amigo, bom em tudo", contou.

Lucas deixa esposa e duas filhas, uma de 16 anos e outra de 2. O corpo da vítima será sepultado hoje, às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório acontece a partir das 9h.