Um homem, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste, foi preso ontem por agentes do 14º BPM (Bangu). Segundo a Polícia Militar, agentes do quartel de Bangu faziam patrulhamento quando encontraram o criminoso, conhecido como Gaguinho, na Estrada Engenheiro Nicanor Pereira.