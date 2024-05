Um homem identificado como João Paulo dos Santos Sousa, de 27 anos, foi baleado ontem, após um assalto na praia da Reserva, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima foi atingida por disparos no peito e socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A unidade informou que o estado de saúde do paciente é grave. Segundo testemunhas, os bandidos estavam em uma motocicleta Twister vermelha e atiraram após roubarem o cordão da vítima.