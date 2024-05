SANTO DO DIA

SÃO BERNARDINO DE SENA: Nascido em 1380, na Itália, ingressou na Ordem Franciscana e logo se destacou como um pregador eloquente e apaixonado. O que o torna notável é sua habilidade única de comunicar a mensagem do Evangelho de uma forma acessível e inspiradora para pessoas de todas as classes sociais. Ele pregava com fervor nas praças públicas, utilizando gestos e exemplos simples, e muitos eram tocados pela sua palavra e se convertiam. Era conhecido por seu profundo cuidado com os pobres e necessitados. Ele dedicou grande parte de sua vida ao serviço dos enfermos, órfãos e desabrigados.