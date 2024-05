Marido pagou R$ 4,6 milhões que criminosos gastaram

Ainda segundo a denúncia, o marido, sem saber quem eram os sequestradores, chegou a pagar um resgate de aproximadamente R$ 4,6 milhões, mas a vítima não foi libertada. De acordo com as investigações, Lourival, os filhos e a mulher foram o beneficiários do valor e, no dia do pagamento, o grupo comprou um veículo de luxo avaliado em R$ 500 mil, pagos em dinheiro. Também foram adquiridos uma motocicleta e 950 celulares.

José também realizou mais de 40 transferências bancárias por orientação do funcionário, em contas indicadas por ele, para a compra de dólares, também para pagamento do resgate. Além das suspeitas de que a advogada foi assassinada e o cadáver ocultado, as investigações da 105ª DP (Petrópolis) e da Promotora continuam para verificar indícios de que o grupo ainda cometeu crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.