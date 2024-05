Várias árvores estão crescendo há anos no viaduto do bairro K11, em Nova Iguaçu. Elas estão ficando pesadas e podem cair em cima dos pedestres que passam ao lado do viaduto. Além de atrapalharem o trânsito, podem abalar as estruturas do viaduto, que pode até cair por cima das casas. As árvores atraem centenas de pombos que estão atacando os moradores das casas vizinhas.