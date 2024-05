Moro em Agostinho Porto, São João de Meriti e quero fazer uma reclamação em relação à Supervia. Por que os trens antigos ('lata de sardinha') só circulam no ramal Belford Roxo? É visível isso quando se chega no Maracanã ou Central. Só usam esses trens na Baixada Fluminense. Pagamos mais de R$ 7 reais em uma passagem e a composição, na grande maioria das vezes é suja, sem ar condicionado ou com goteiras.