MEIA HORA segue como campeão de vendas no Rio de Janeiro

O MEIA HORA se consolida há um ano como o jornal mais vendido nas bancas do estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), que audita esse mercado, em abril de 2024 o mais querido dos leitores superou a concorrência em 7% na média diária.

Jornal MEIA HORA é o líder de vendas no Rio de Janeiro - Arte / Meia Hora

O presidente da Editora O DIA, Alexandre Rodrigues, destaca que o campeão das bancas não descansa para sempre trazer o melhor com muita transparência, honestidade e a comunicação ideal aos leitores. Tudo sem perder o DNA, apesar da evolução da tecnologia.



"Fico muito feliz em poder afirmar que O DIA e MEIA HORA são líderes de mercado nos seus segmentos no Estado do Rio de Janeiro. Isso confirma o quanto os jornais estão próximos ao seu leitor, transmitindo sempre a verdade, com transparência, responsabilidade e independência. Há alguns meses consecutivos, podemos dizer sem medo de errar, segue o líder", ressalta o presidente.