Nas passarelas do BRT, o pessoal está quase sendo atropelado nas plataformas por pessoas transitando com motos. A segurança dos pedestres deve ser uma prioridade absoluta. Contamos com a ação rápida das autoridades para garantir que as passarelas do BRT sejam um espaço seguro para todos os usuários, livre do risco de acidentes causados por motos imprudentes.