O banheiro no Terminal Rodoviário Paulo da Portela, em Madureira, é cobrado pela MOBI RIO. No Terminal Alvorada não é cobrado do usuário o uso do banheiro. Gostaria de saber o motivo de em um terminal ser cobrado e em outro não. Vamos rever essa decisão em Madureira? Acho um absurdo cobrar para nós fazermos nossas necessidades básicas, sendo que pagamos para usar o terminal.