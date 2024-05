Gostaria de denunciar que a Comlurb não está varrendo a Rua Visconde de Tocantins esquina com Rua Coração de Maria, no Méier, próximo à Igreja Coração de Maria. Além disso, não estão jogando água para remover o cheiro de fezes e urina que as pessoas fazem nas ruas. Essa situação é insuportável, fica um cheiro muito forte, e precisamos de uma solução urgente.