Na Rua Duarte de Azevedo e na Rua Rocha Maia, em Turiaçú, na Zona Norte, é preciso fazer a poda das árvores altas em toda extensão das vias. As árvores estão pegando nos fios, está um perigo. Essa falta de manutenção representa um risco tanto para a segurança dos moradores quanto para a infraestrutura local. Peço que as autoridades competentes tomem as devidas providências o mais rápido possível.