Gabriela Prioli relembra morte do pai em acidente

Gabriela Prioli foi a convidada da vez no programa, transmitido nesta quinta-feira, 23. Na participação, a jornalista se emocionou ao relembrar a perda do pai, quando ela tinha somente 6 anos.

Segundo ela, a família voltava de carro de uma chácara em Itapecerica da Serra, em São Paulo, quando tiveram que parar em um posto policial - devido a um barulho estranho no veículo. "[Meu pai] foi para trás do carro para pegar as ferramentas e um carro perdeu a direção", revelou. "Prensou ele contra o nosso carro e ele morreu na hora".

Perguntada se ela tinha memórias do ocorrido, mesmo sendo tão nova, Gabriela disse que tem algumas. "Tenho memórias que minha consciência editou para evitar um pouco da dor", ressaltou. De acordo com ela, o acidente foi muito grave e as pessoas que estavam no outro carro (que se chocou contra o da sua família) também morreram.

"Minha mãe teve que tirar a gente do nosso carro. Então ela sai pela janela, tem que chutar uma outra porta, ela pega eu em um braço (sic), meu irmão no outro, ele estava todo ensanguentado, porque machucou o nariz e eu bati a cabeça".

"Eu estava dormindo encostada e acordo com o acidente. Até hoje eu tenho questões com sono", completa. "Até falei com a minha mãe, que a minha lembrança é de tudo muito silencioso e claro e ela falou que estava um barulho ensurdecedor".

Emocionada, a jornalista relembrou também o momento em que recebeu a notícia. "Esse é o momento que nunca vou esquecer", diz. "Minha mãe fala que estava muito difícil de cuidar do papai aqui, então os médicos tiveram que transferi-lo para o hospital do céu. E eu lembro de em algum lugar, eu pensar: 'Meu pai morreu'. E automaticamente eu falo: 'Não, 'hospital do céu' é o nome do hospital'. E meu irmão, com quatro anos, pergunta: 'Ele morreu, mamãe?'. E ela fala: 'Sim'".

"E aí abriu um buraco no meu coração que existe até hoje", finalizou.