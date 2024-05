Operação apreende 95 motos que faziam 'rolézinhos' na madrugada do Rio

A Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Militar apreenderam 95 motocicletas e removeram um carro na madrugada desta sexta-feira (24), em uma grande operação para coibir os 'rolézinhos' em vários pontos da cidade do Rio. Os agentes também aplicaram 97 multas. As ações ocorreram nos bairros de São Cristóvão, Santo Cristo, Centro, Praça Seca, Recreio, Penha, Cascadura, Madureira, Colégio, Bonsucesso, Benfica, Vila Isabel e Leblon.



A ação, que tem como objetivo manter a ordem das vias e reprimir o barulho causado pelos motores que tanto incomoda os moradores, apreendeu as motos por infrações como: condutores sem habilitação, veículo sem licenciamento, motocicletas sem placa, condutores sem capacete, entre outros.



"Essas ações seguem com o objetivo de preservar a ordem pública, coibir a perturbação do sossego, coibir irregularidades de trânsito e preservar a vida das pessoas que trafegam pela cidade. Temos recebido reclamações por causa desses 'rolézinhos' e por isso intensificamos essas operações da Prefeitura junto com a Polícia Militar para que tenhamos um trânsito mais seguro e sem infrações", afirma o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Desde o início de maio, quando as operações para coibir 'rolézinhos' foram intensificadas, 347 motos já foram apreendidas e 356 multas aplicadas pelos agentes.