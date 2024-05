Alô, alô, Realengo! Aquele churrasco!

Os moradores de Realengo podem comemorar. Além de uma área verde, equivalente a nove campos de futebol, e com cinco grandes torres que vão ajudar a enfrentar o calor – com borrifadores de água –, o Parque Realengo Susana Naspolini também promete ser um grande clube gratuito para o morador da Zona Oeste. O Parque vai ter sete espaços com churrasqueiras à disposição para a população curtir com um almoço com a família. Só não tem picanha de graça. Os operários da Prefeitura do Rio estão trabalhando a pleno vapor na reta final das obras para entregar o Parque nos próximos dias.

"Difícil encontrar uma pessoa que não curta um churrasco com amigos. Este Parque vai modificar a rotina dos moradores de Realengo e dos bairros da Zona Oeste. Tenho certeza de que esta será uma das áreas mais disputadas do Parque. Realengo merece e temos muito orgulho de entregar esta área de lazer, diversão e alegria para os cariocas", afirma o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Este será o segundo parque dos cinco que a Prefeitura entregará para a população até o fim do ano. No início do mês, o Parque Rita Lee foi inaugurado na área do Parque Olímpico, com direito a pista de skate e área molhada para as crianças. Piedade, Pavuna e Inhoaíba são os outros bairros que vão ganhar uma área verde, com lazer, cultura e diversão.